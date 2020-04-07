Михаил Ведерников раскритиковал подчиненных за слабое выполнение нацпроектов и «майских указов»

7 Апр 2020 2020-04-07T19:17:08+03:00

«Требовать исполнения буду жестко, невзирая ни на обстоятельства, ни на персоналии», — сказал он.

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 7 апреля, провел совещание по реализации на территории региона нацпроектов и «майских указов» президента России Владимира Путина, на котором раскритиковал ряд руководителей структурных подразделений администрации области за недостаточные темпы.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе региональной администрации, глава региона заявил в начале совещания: «Если со сменой Правительства РФ пришли новые требования и новая динамика работы, то угроза пандемии коронавируса каждого вынудила скорректировать свои планы».

Он напомнил, что региональные власти обращались в Москву с просьбой пересмотреть методики подсчета целевых показателей сфер культуры и спорта — и по некоторым направлениям контрольные точки меняются практически в ежедневном формате в соответствии с развитием эпидемиологической ситуации.

«Однако, несмотря на все происходящие события, вводимые ограничения, хочу напомнить, что ответственность с нас никто не снимал. Важно менять подходы к работе, показывать качественно новый результат, о котором мы договаривались в прошлом году», — обратился Михаил Ведерников к собравшимся.

По его словам, по состоянию на 6 апреля процент контрактации составляет чуть больше 55 %, что сопоставимо с данными на июль 2019 года. Однако глава региона призвал не сравнивать эти цифры напрямую и напомнил о рекомендациях правительства РФ и своем поручении выйти на контрактацию в 90% к 1 апреля. Исходя из этого, Михаил Ведерников подчеркнул, что результаты первого квартала нельзя назвать удовлетворительными.

В качестве положительных примеров он привел данные по реализации двух нацпроектов — «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Жилье и городская среда». По «БКАД», например, контрактация практически достигла 80 %. Кроме того, раньше запланированного срока появилось кассовое исполнение.

«Все остальные кураторы и руководители региональных проектов выводы из прошлого года не сделали. С некоторой скидкой можно говорить только о здравоохранении, потому что руководитель комитета весь последний месяц в круглосуточном режиме вынуждена была решать вопросы оперативной коронавирусной повестки», — заметил Михаил Ведерников. Вместе с тем призвал руководство Псковоблздрава провести работу по размещению запланированных аукционов. «7 % контрактации и неопубликованные аукционы на сумму 724 млн рублей — это гарантированный аврал в конце года. А если учесть, что по торгам, скорее всего, будет экономия, нам бы хотелось и ее разыграть, чтобы она осталась у нас, а не ушла в федеральный бюджет», — заметил он.

Затем губернатор раскритиковал руководителей комитета по культуре Жанну Малышеву и комитета по образованию Александра Седунова за низкие темпы работы по указанным направлениям и также призвал их активизировать работу по контрактации объектов. Например, по нацпроекту «Культура» контрактация составила только 24 %, по нацпроект «Образование» в регионе опубликованы аукционы на сумму 337 млн рублей. «В этом году были все возможности, чтобы начать готовиться заранее и выполнить все поставленные задачи качественно и в срок», — заметил он.

Глава региона обратил внимание и на ряд острых вопросов, связанных с планированием и организацией работы. Так, он напомнил, что давно была известна информация, что для объектов с ремонтом в обязательном порядке требуется согласованное ПСД. Тем не менее проектно-сметная документация в Управление капитального строительства поступила только в последние месяцы и сейчас специалисты не успевают перерабатывать документы. Михаил Ведерников поручил председателю Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергею Грахову проанализировать работу УКС и оказать содействие в перестройке его работы. О персональной ответственности за выполнение целевых показателей глава региона напомнил вице-губернатору Василию Осипову.

Особое внимание Михаил Ведерников уделил объектам, которые регион должен был реализовать еще в прошлом году. В их числе - благоустройство ФАПов, завершение строительства мельницы на Опочецком валу, работы по ремонту улиц Индустриальной и Яна Фабрициуса в Пскове. Губернатор призвал в сжатые сроки завершить работы.

Речь зашла и о введении в эксплуатацию четырех построенных детских садиков, каждый из которых по разным причинам сейчас не может принять детей. «Я вас уверяю — ни один документ не будет скорректирован из-за коронавируса и других обстоятельств. Все задачи, которые стоят, мы с вами обязаны выполнить в полном объеме. В том числе поэтому и госслужащие не ушли на самоизоляцию, чтобы вся работа, которая началась в 2019 году, была выполнена. Требовать я буду жестко, невзирая ни на обстоятельства, ни на персоналии», — заключил Михаил Ведерников.

ИСТОЧНИК KP.RU