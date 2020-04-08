2020-04-08T09:36:34+03:00
Происшествия

7 апреля в Псковской области произошло 6 пожаров и 1 учетное ДТП

Олег Томилин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во вторник, 7 апреля, и в ночь на 8 апреля на территории Псковской области произошло 6 техногенных пожаров и 1 учетное ДТП, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном ГУ МЧС РФ.

Авария произошла около 19:26 в Пустошкинском районе на 466 км федеральной трассы Санкт-ПетербургНевель. Там столкнулись два легковых автомобиля. Для устранения последствий аварии привлекались трое сотрудников ведомства.

Пожары произошли:

— в деревне Рябково Утроинской волости Пыталовского района: около 17:00 там загорелась баня, пожар тушили 7 человек при помощи 2 единиц техники;

— в Пскове на улице Ижорского батальона: там около 19:20 загорелось неэксплуатируемое строение, для тушения привлекались 8 человек и 2 единицы техники;

— в Невеле во 2-м переулке Свердлова: около 21:26 там загорелся легковой автомобиль, его тушили 3 человека при помощи 1 единицы техники;

— в деревне Павы Дубровенской волости Порховского района: около 21:31 там загорелся жилой дом, на вызов отправились 6 человек на 2-х единицах техники;

— в СНТ «Родина» на территории Псковского района: загорелась баня, пожар тушили сразу 10 человек при помощи 3 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Печорах на улице Малая Пачковка утром произошел пожар в жилом доме
Председатель ТПП Псковской области: Полагаю, расширение перечня работающих предприятий — только первый шаг
Ремонт дорог в Псковской области продолжается несмотря на коронавирус
На всей территории Псковской области кроме Гдовского района снизился класс пожарной опасности
9 апреля в Псковской области ожидается температура от 0 до +15 градусов Цельсия
Жителям Пскова предлагают активнее участвовать в народном проекте «Лица Победы»
В Пскове работают 2 группы по контролю за cамоизоляцией граждан из группы риска
В Псковском районе начался ремонт дороги Малая Толбица — Гверздонь — Мельницы
Коронавирусная статистика в Псковской области за сутки не изменилась
Мошенники украли у доверчивых жителей Псковской области порядка 400 тысяч рублей
7 апреля в Псковской области произошло 6 пожаров и 1 учетное ДТП
38-летний пскович до смерти забил свою сожительницу
Михаил Ведерников раскритиковал подчиненных за слабое выполнение нацпроектов и «майских указов»
Псковское областное Собрание проведет внеочередную сессию по видеосвязи, чтобы рассмотреть вопросы о поддержки людей во время пандемии
1,4 тысячи пациентов обслужила на дому Псковская городская поликлиника за неделю
8 апреля в Псковской области ночью ожидается дождь, днем до +16 градусов и сильный ветер
В пожарах на территории Псковской области в 2020 году погибли 29 человек, материальный ущерб составил 21 млн рублей
С сегодняшнего дня автобусы к садоводческим товарищам из Пскова будут ходить по субботнему расписанию
Сразу на 3 выросло число пациентов с подтвержденным коронавирусом в Псковской области
Интернет-мошенники в Псковской области начали использовать легенду о выплате в связи с распространением коронавируса