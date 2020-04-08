7 апреля в Псковской области произошло 6 пожаров и 1 учетное ДТП

8 Апр 2020 2020-04-08T09:36:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 7 апреля, и в ночь на 8 апреля на территории Псковской области произошло 6 техногенных пожаров и 1 учетное ДТП, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном ГУ МЧС РФ.

Авария произошла около 19:26 в Пустошкинском районе на 466 км федеральной трассы Санкт-Петербург — Невель. Там столкнулись два легковых автомобиля. Для устранения последствий аварии привлекались трое сотрудников ведомства.

Пожары произошли:

— в деревне Рябково Утроинской волости Пыталовского района: около 17:00 там загорелась баня, пожар тушили 7 человек при помощи 2 единиц техники;

— в Пскове на улице Ижорского батальона: там около 19:20 загорелось неэксплуатируемое строение, для тушения привлекались 8 человек и 2 единицы техники;

— в Невеле во 2-м переулке Свердлова: около 21:26 там загорелся легковой автомобиль, его тушили 3 человека при помощи 1 единицы техники;

— в деревне Павы Дубровенской волости Порховского района: около 21:31 там загорелся жилой дом, на вызов отправились 6 человек на 2-х единицах техники;

— в СНТ «Родина» на территории Псковского района: загорелась баня, пожар тушили сразу 10 человек при помощи 3 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU