Мошенники украли у доверчивых жителей Псковской области порядка 400 тысяч рублей

8 Апр 2020 2020-04-08T10:16:09+03:00

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Очередными жертвами мошенников в Псковской области стали жители Гдова и Пскова, которые в результате обмана недосчитались суммарно порядка 400 тысяч рублей.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, в понедельник, 6 апреля, 48-летнему жителю Гдова позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Якобы под предлогом предотвращения несанкционированного доступа к счету его банковской карты, он завладел принадлежащими гдовичу деньгами в сумме свыше 300 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В тот же день жертвой мошенников стал 58-летний пскович. После телефонного общения с незнакомцем он лишился более 17 тысяч рублей.

А 7 апреля в областном центре пенсионерке 1946 года рождения неизвестный по телефону обещал оказать медицинские услуги, после чего обманным путем завладел ее деньгами в сумме 50 тысяч рублей.

«И это, к сожалению, далеко не единственные жертвы дистанционного мошенничества за последние дни», — отметили в полиции.

С учетом подобных фактов полиция напоминает жителям региона, что при общении с незнакомцами по телефону или в интернете во избежание серьезных неприятностей не поддавайтесь на их уловки, не сообщайте свои персональные данные и реквизиты банковских карт. Обо всех такого рода ситуациях следует незамедлительно информировать органы внутренних дел.

ИСТОЧНИК KP.RU