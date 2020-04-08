2020-04-08T10:16:09+03:00
Происшествия

Мошенники украли у доверчивых жителей Псковской области порядка 400 тысяч рублей

Олег Томилин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Очередными жертвами мошенников в Псковской области стали жители Гдова и Пскова, которые в результате обмана недосчитались суммарно порядка 400 тысяч рублей.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, в понедельник, 6 апреля, 48-летнему жителю Гдова позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Якобы под предлогом предотвращения несанкционированного доступа к счету его банковской карты, он завладел принадлежащими гдовичу деньгами в сумме свыше 300 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В тот же день жертвой мошенников стал 58-летний пскович. После телефонного общения с незнакомцем он лишился более 17 тысяч рублей.

А 7 апреля в областном центре пенсионерке 1946 года рождения неизвестный по телефону обещал оказать медицинские услуги, после чего обманным путем завладел ее деньгами в сумме 50 тысяч рублей.

«И это, к сожалению, далеко не единственные жертвы дистанционного мошенничества за последние дни», — отметили в полиции.

С учетом подобных фактов полиция напоминает жителям региона, что при общении с незнакомцами по телефону или в интернете во избежание серьезных неприятностей не поддавайтесь на их уловки, не сообщайте свои персональные данные и реквизиты банковских карт. Обо всех такого рода ситуациях следует незамедлительно информировать органы внутренних дел.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Печорах на улице Малая Пачковка утром произошел пожар в жилом доме
Председатель ТПП Псковской области: Полагаю, расширение перечня работающих предприятий — только первый шаг
Ремонт дорог в Псковской области продолжается несмотря на коронавирус
На всей территории Псковской области кроме Гдовского района снизился класс пожарной опасности
9 апреля в Псковской области ожидается температура от 0 до +15 градусов Цельсия
Жителям Пскова предлагают активнее участвовать в народном проекте «Лица Победы»
В Пскове работают 2 группы по контролю за cамоизоляцией граждан из группы риска
В Псковском районе начался ремонт дороги Малая Толбица — Гверздонь — Мельницы
Коронавирусная статистика в Псковской области за сутки не изменилась
Мошенники украли у доверчивых жителей Псковской области порядка 400 тысяч рублей
7 апреля в Псковской области произошло 6 пожаров и 1 учетное ДТП
38-летний пскович до смерти забил свою сожительницу
Михаил Ведерников раскритиковал подчиненных за слабое выполнение нацпроектов и «майских указов»
Псковское областное Собрание проведет внеочередную сессию по видеосвязи, чтобы рассмотреть вопросы о поддержки людей во время пандемии
1,4 тысячи пациентов обслужила на дому Псковская городская поликлиника за неделю
8 апреля в Псковской области ночью ожидается дождь, днем до +16 градусов и сильный ветер
В пожарах на территории Псковской области в 2020 году погибли 29 человек, материальный ущерб составил 21 млн рублей
С сегодняшнего дня автобусы к садоводческим товарищам из Пскова будут ходить по субботнему расписанию
Сразу на 3 выросло число пациентов с подтвержденным коронавирусом в Псковской области
Интернет-мошенники в Псковской области начали использовать легенду о выплате в связи с распространением коронавируса