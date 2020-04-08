Коронавирусная статистика в Псковской области за сутки не изменилась

8 Апр 2020 2020-04-08T10:59:41+03:00

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За прошедшие сутки, 7 апреля, и ночь на 8 апреля, статистика по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Псковской области не изменилась за исключением количества проведенных тестов.

Как сообщается в официальном канале по ситуации с коронавирусом в регионе, за сутки было сделано 187 исследований — теперь их общее количество с начала пандемии равно 2769.

Остальные цифры не изменились:

подтвержденных случаев заражения коронавирусом — 14;

с подозрением на коронавирус — 5 человек;

госпитализированы с симптомами, характерными и для COVID-19 — 18 человек;

выздоровели — 5 человек;

умерли — 2.

ИСТОЧНИК KP.RU