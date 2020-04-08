Коронавирусная статистика в Псковской области за сутки не изменилась
За прошедшие сутки, 7 апреля, и ночь на 8 апреля, статистика по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Псковской области не изменилась за исключением количества проведенных тестов.
Как сообщается в официальном канале по ситуации с коронавирусом в регионе, за сутки было сделано 187 исследований — теперь их общее количество с начала пандемии равно 2769.
Остальные цифры не изменились:
подтвержденных случаев заражения коронавирусом — 14;
с подозрением на коронавирус — 5 человек;
госпитализированы с симптомами, характерными и для COVID-19 — 18 человек;
выздоровели — 5 человек;
умерли — 2.
ИСТОЧНИК KP.RU