В Псковском районе начался ремонт дороги Малая Толбица — Гверздонь — Мельницы

8 Апр 2020 2020-04-08T12:15:03+03:00

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ГБУ ПО «Псковавтодор» приступило к выполнению работ по ремонту региональной автомобильной дороги Малая Толбица — Гверздонь — Мельницы в Псковском районе.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе региональной администрации, работы выполняются на участке км 0+000 — км 3+630 согласно государственному заданию в рамках адресной программы «Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия».

В настоящее время идет фрезерование асфальтобетонного покрытия и устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси.

ИСТОЧНИК KP.RU