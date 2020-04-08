2020-04-08T12:25:14+03:00
Коронавирус Covid-19

В Пскове работают 2 группы по контролю за cамоизоляцией граждан из группы риска

Олег Томилин
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В Пскове работают 2 состоящих из представителей администрации муниципалитета и городского УМВД мобильные группы по контролю за соблюдением режима самоизоляции и карантина гражданами, прибывшими на территорию области из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе муниципалитета, председателя Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению ЧС администрации Пскова Владимир Воробьев рассказал, что первоначально было создано 3 таких группы, но сейчас справляются силами 2-х.

За период карантина мобильные группы всего выезжали по 804 адресам. В начале введения ограничительных мероприятий в сутки они посещали до 100 человек. Во вторник, 7 апреля, они посетили 18 адресантов.

При этом случаи нарушения режима самоизоляции были единичными, полиция составляла протоколы.

«Предварительно составляется маршрут объезда, куда направляются сотрудники администрации и полиции. Если сначала приходилось этим заниматься весь световой день, сейчас мобильные группы с этим справляются до обеда - таких людей, нуждающихся в соблюдении карантинного режима, становится меньше», - рассказал Владимир Воробьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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