Жителям Пскова предлагают активнее участвовать в народном проекте «Лица Победы»

8 Апр 2020 2020-04-08T13:35:25+03:00

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За время самоизоляции жители России стали чаще направлять в Музей Победы сведения о своих родственниках - современниках Великой Отечественной войны. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе органов местного самоуправления Пскова, за первую неделю апреля всенародный исторический депозитарий «Лица Победы» пополнился на 8 тысяч историй. Это в 4 раза больше, чем за первую неделю марта (2 тысячи).

«Вынужденное нахождение дома — это еще и возможность заглянуть в семейные альбомы, узнать у родителей, бабушек и дедушек какие-то новые подробности о том, как семья пережила войну, как воевали, работали и боролись твои предки. Музей Победы дает совершенно уникальную возможность эту память о своих родственниках сохранить навечно. Любой, кто прислал нам материалы, сможет прийти в музей, привести своих детей, внуков, правнуков и показать им в зале экспозиции «Лица Победы» большую фотографию их предка, который внес свой вклад в Победу и тем самым остался в истории», - сказал директор Музея Победы Александр Школьник.

Музей Победы призывает каждого внести свой вклад в сохранение истории. И предстоящие дни самоизоляции - отличный повод зайти на сайт лицапобеды.рф и добавить фотографии и истории своих близких.

Напомним, проект «Лица Победы» рассказывает обо всем военном поколении, победившем нацизм. Не случайно логотипом этого народного архива стали профили солдата и труженицы тыла.

ИСТОЧНИК KP.RU