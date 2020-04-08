9 апреля в Псковской области ожидается температура от 0 до +15 градусов Цельсия
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В четверг, 9 апреля, на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, днем небольшой дождь.
Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг также ожидается ветер западных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура по области: ночью 0…+5 градусов Цельсия, днем +10…+15 градусов.
Атмосферное давление прогнозируется низкое.
ИСТОЧНИК KP.RU