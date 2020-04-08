На всей территории Псковской области кроме Гдовского района снизился класс пожарной опасности
Фото ГУ МЧС РФ по Псковской области.
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На территории всей Псковской области за исключением Гдовского района класс пожарной опасности по федеральной шкале снизился с 1-го на 2-й..
Соответствующая информация опубликована ГУ МЧС РФ по Псковской области в ежедневном оперативном прогнозе возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на 9 апреля.
В Гдовском районе наивысшая угроза пожаров сохраняется.
ИСТОЧНИК KP.RU