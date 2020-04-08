Ремонт дорог в Псковской области продолжается несмотря на коронавирус
Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 не повлияло на темпы ремонта дорог в Псковской области. Об этом в прямом эфире проекта ПАИ-live сообщил сегодня, 8 апреля, председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Ёлкин.
Он сообщил, что в области заключено много контрактов на выполнение ремонтных работ на трассах области.
Кроме того, начался ремонт 20 километров автодороги Псков — Гдов — Сланцы, а в 2019 году было отремонтировано на этом участке еще 23 километра.
Борис Ёлкин также подчеркнул, что все контракты «заканчиваются рано», комитет работает над тем, чтобы к сентябрю их завершить.
«Подрядные организации готовы выходить, бывают перебои с поставками, основные дорожные строительные материалы есть в основном, но сопутствующие материалы — люки банально не могли найти, в связи с эпидемией организации поставщиков перестали работать», - сказал председатель дорожного комитета.
Отдельно он рассказал о трудностях подрядчиков при фрезеровке дорожного полотна: были сложности с поиском импортный фрез. Поэтому сейчас решается вопрос с отечественным поставщиком.
ИСТОЧНИК KP.RU