Ремонт дорог в Псковской области продолжается несмотря на коронавирус

8 Апр 2020 2020-04-08T14:05:46+03:00

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Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 не повлияло на темпы ремонта дорог в Псковской области. Об этом в прямом эфире проекта ПАИ-live сообщил сегодня, 8 апреля, председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Ёлкин.

Он сообщил, что в области заключено много контрактов на выполнение ремонтных работ на трассах области.

Кроме того, начался ремонт 20 километров автодороги Псков — Гдов — Сланцы, а в 2019 году было отремонтировано на этом участке еще 23 километра.

Борис Ёлкин также подчеркнул, что все контракты «заканчиваются рано», комитет работает над тем, чтобы к сентябрю их завершить.

«Подрядные организации готовы выходить, бывают перебои с поставками, основные дорожные строительные материалы есть в основном, но сопутствующие материалы — люки банально не могли найти, в связи с эпидемией организации поставщиков перестали работать», - сказал председатель дорожного комитета.

Отдельно он рассказал о трудностях подрядчиков при фрезеровке дорожного полотна: были сложности с поиском импортный фрез. Поэтому сейчас решается вопрос с отечественным поставщиком.

ИСТОЧНИК KP.RU