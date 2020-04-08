Председатель ТПП Псковской области: Полагаю, расширение перечня работающих предприятий — только первый шаг

8 Апр 2020 2020-04-08T14:12:27+03:00

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Председатель Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов считает, что расширение перечня организаций, на которых в регионе не распространяется указ о нерабочих днях из-за коронавируса, а также товаров первой необходимости, торговать которыми можно несмотря на карантин (но с соблюдением протоколов безопасности) - лишь первый шаг областных властей. Об этом он заявил «Псковскому агентству информации».

«Внесение очередных изменений в указ губернатора - только первый шаг в расширении перечня предприятий, которые допускаются к работе. Полагаю, список ещё расширится по мере оценки ситуации, которая складывается в регионе. Важно, что губернатор, прежде всего, оценивает ситуацию с позиции сохранения здоровья людей, с позиции обеспечения необходимых карантинных мероприятий», - сказал Владимир Зубов.

ИСТОЧНИК KP.RU