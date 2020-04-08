C 11 апреля с 10 до 18 часов в Пскове будут проводить уличную дезинфекцию

8 Апр 2020 2020-04-08T16:08:20+03:00

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В Пскове с 11 апреля в период с 10:00 до 18:00 коммунальные службы будут проводить дезинфекция улично-дорожной сети, а также остановочных комплексов с использованием спецсредств. В связи с этим замначальника управления городского хозяйства администрации города Александр Градский обратился к горожанам с просьбой «проявить сознательность и минимизировать нахождение на улице в указанный период времени», сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе муниципалитета.

При этом там напомнили, что уже сейчас в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях снижения риска распространения коронавирусной инфекции службы Пскова работают в усиленном режиме. В городе ежедневно проводятся работы по уборке улиц и тротуаров с помощью поливомоечных машин.

В свою очередь управляющие компании ежедневно проводят уборку и обработку подъездов многоквартирных домов с использованием дезинфицирующих средств. Работники УК обрабатывают растворами входные группы подъездов, холлы первых этажей, почтовые ящики, лифтовые кабины, кнопки общего пользования и перила. В соответствии с Указом губернатора и внесенными в него изменениями, все управляющие компании обязаны проводить специальную уборку подъездов дезинфицирующими средствами дважды в день (в обычное время влажная уборка 1-2 раза в месяц).

В случае поступления жалоб на несоответствующую уборку, специалистами УГХ, проводятся выездные проверки, по фактам нарушений составляются соответствующие акты в адрес управляющих компаний.

Заместитель начальника УГХ Администрации Пскова Антон Ляугминас сообщил о том, что выделены дополнительные средства в размере - 700 тысяч рублей из резервного фонда города Пскова по предупреждению ЧС и последствий стихийных бедствий. Дополнительные деньги пойдут на дезинфицирующие средства, защитные костюмы, фартуки, перчатки и маски, которые передадут управляющим компаниям уже сегодня.

ИСТОЧНИК KP.RU