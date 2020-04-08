«Большинство отраслевых профсоюзов — за увольнение директора «Хилово»

8 Апр 2020 2020-04-08T18:06:29+03:00

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Председатель псковской областной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса России Елена Васильева прокомментировала «Комсомольской правде в Пскове» подписанное ей и председателями еще 8 отраслевых профсоюзов письмо с требованием увольнения директора санатория «Хилово» Александра Михайлова.

Напомним, письмо было направлено в Федерацию независимых профсоюзов России (ФНПР) и Псковоблсовпроф, чей председатель Ульяна Михайлова является женой директора ведомственного санатория. Отраслевые профсоюзы потребовали разрыва контракта с директором «Хилово» из-за того, что вопреки указам президента Владимира Путина и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, предписывавших с 28 марта приостановить бронирование мест, прием и размещение в санаториях, пансионатах, курорт «Хилово» принял у себя 29 и 30 марта 39 человек. А впоследствии выяснилось, что одна из приехавших перед этим контактировала с заболевшей коронавирусом: таким образом, в опасности оказались клиенты санатория.

«Моя позиция остается жесткой - мы считаем, что нужно исполнять указания губернатора и президента об ограничительных мерах в связи с распространением коронавирусной инфекции. Это сделано не было, поэтому наша реакция была соответствующей», — сказала Елена Васильева.

Она также добавила, что этот вопрос активно обсуждался среди представителей отраслевых профсоюзов, и, по ее сведениям, большинство из них считают, что контракт с Александром Михайловым, подвергшим опасности жизнь и здоровье постояльцев, должен быть расторгнут.

Также представители отраслевых профсоюзов ожидают реакцию ФНПР, которая является собственником ряда профсоюзных санаториев и другого имущества в Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU