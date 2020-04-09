2020-04-09T10:00:24+03:00
Общество

250 дошкольников продолжают посещать детсады в Пскове во время карантина

Олег Томилин
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По данным на среду, 8 апреля, в Пскове в режиме дежурных групп продолжает работать 51 дошкольное учреждение, которые посещают 250 детей.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе муниципалитета, в каждом детсаду работают дежурная группа для детей, чьи родители продолжают работать — таким образом, продолжают работу 51 дошкольное учреждение.

Так, на 8 апреля, самое большое количество детей, 12 человек, находится в дежурной группе ДОУ №43. По 11 человек — в ДОУ №№ 50,54,30. По 10 детей — в ДОУ №№ 11,27. По 9 малышей — в ДОУ №№ 2,8,45. По 1 ребенку — в ДОУ № 6,17,22,52. В остальных от 2 до 8 детей.

Распределение в детские сады идет с 1 апреля 2020 года, информацию можно узнать по телефону 29-04-64 или по электронной почте uo@pskovadmin.ru, заметили в управлении образования администрации Пскова. Кроме того, в ведомстве порекомендовали обращаться конкретно к заведующей детсада, который посещает ребенок.

По всем вопросам можно звонить по телефонам 29-04-64 и 29-04-78.

ИСТОЧНИК KP.RU

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