2020-04-09T10:30:46+03:00
Общество

Медики из Псковской инфекционной больницы показали журналистам, почему на встрече с губернатором были лишь в защитных масках

Олег Томилин
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Скриншот из нового видео Псковского агентства информации.Скриншот из нового видео Псковского агентства информации.
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Журналисты «Псковского агентства информации» после резонанса, который вызвало их видео повторного посещения губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым Псковской инфекционной больницы 7 апреля, отправились в это медучреждение, где лежат больные с коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на нее, чтобы самостоятельно разобраться в обоснованности претензий на незащищенность врачей.

Напомним, резонанс в СМИ и соцсетях после появления предыдущего видео из инфекционной больницы вызвал тот факт, что губернатор, сопровождавшие его чиновники и журналисты были облачены в защитные костюмы, очки и маски, а медики общались с Михаилом Ведерниковым в повседневной одежде.

На видео, которое сегодня опубликовало ПАИ, медики проводят журналистов на 4-й этаж, где сейчас живут врачи и медсестры и где снималось предыдущее видео. Они объясняют, что в здании есть «чистые зоны» - приёмный покой на первом этаже, четвёртый этаж и боксы, в которых живут медики. Губернатору и сопровождавшим его лицам противочумные костюмы выдали потому, что после 4 этажа он пошел на другие, где находятся и больные.

«Губернатор и его команда были одеты в специальные костюмы, потому что глава региона ходил в те места, где лежат больные, а не потому, что мы не защищены. У нас здесь чистая зона, и мы здесь абсолютно все без костюмов. Если мы выходим на свои места, мы одеваемся точно так же, у нас точно такие же костюмы», - объяснила корреспонденту сотрудница инфекционной больницы.

В отделении журналистов заверили, что защитных костюмов в больнице достаточное количество, нет дефицита респираторов, перчаток, бахил и шапочек. «Мы себя в этих костюмах чувствуем достаточно уверенно и защищенно», - рассказали врачи инфекционной больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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