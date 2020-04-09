2020-04-09T10:56:40+03:00
Происшествия

Пскович лишился 61 тысячи рублей, поверив представившемуся сотрудником банка мошеннику

Олег Томилин
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Еще один житель области — пскович 1959 года рождения — стал жертвой телефонных мошенников и лишился 61 тысячи рублей.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, в среду, 8 апреля, гражданину позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что с банковской карты псковича злоумышленники якобы пытаются снять деньги. В результате, под предлогом предотвращения их несанкционированного списания, злоумышленник обманным путем завладел с банковской карты доверчивого жителя Пскова деньгами в сумме около 61 тысячи рублей.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

«К сожалению, подобный случай в регионе далеко не единичный, — отметили в полиции. — В этой связи полиция настоятельно рекомендует жителям области во избежание серьезных проблем быть в таких ситуациях предельно осмотрительными, внимательными и не поддаваться на ухищрения мошенников. И обязательно своевременно проинформируйте о происходящем органы внутренних дел».

ИСТОЧНИК KP.RU

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