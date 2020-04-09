2020-04-09T11:45:07+03:00
Общество

Публичные слушания о разработке проекта ликвидации псковской свалки пройдут в ограниченном режиме

Олег Томилин
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Публичные слушания по вопросу разработки проектно-сметной документации для ликвидации псковского полигона ТБО пройдут в ограничительном режиме.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе муниципалитета, в постановление главы города Пскова № 59 от 03.03.2020 «О назначении общественных обсуждений по вопросу «Разработка проектно-сметной документации на ликвидацию объекта накопленного вреда окружающей среде - Псковской городской свалки в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» внесены изменения в связи с изданием указа губернатора о мерах противодействия коронавирусной инфекции COVID-19.

С целью соблюдения ограничительных мер участникам общественных обсуждений рекомендовано представить свои предложения и замечания по проекту в письменном виде без очного присутствия на общественных обсуждениях, путем заблаговременного направления документов по почте или в электронной форме.

Тем, кто желает лично присутствовать, рекомендовано до 15 часов 14 апреля сообщить о своем желании в оргкомитет по телефону 29-03-00. Кроме того, с целью обеспечения доступности и открытости информации по вопросам, имеющим общественную значимость, 14 апреля 2020 года в 18:00 будет организована прямая трансляции общественных обсуждений на официальном сайте «Псковского агентства информации».

Письменные предложения и замечания по проекту общественных обсуждений дополнительно можно направлять по электронной почте doc1@duma.pskov.ru и по факсу - 66-08-25.

ИСТОЧНИК KP.RU

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