Губернатор Псковской области подписал указ об отмене карантина по оспе овец и коз в Порховском районе

9 Апр 2020 2020-04-09T12:17:35+03:00

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В Порховском районе указом Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова отменен карантин по оспе овец и коз.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе региональной администрации, ранее глава региона, возглавляющий региональную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, подписал постановление об отмене чрезвычайной ситуации на территории муниципалитета, введенной из-за распространения данного заболевания среди животных.

Эпизоотический очаг был обнаружен на ферме в Дубровенской волости в начале января текущего года. Со стороны Комитета по ветеринарии Псковской области проведены все необходимые профилактические мероприятия непосредственно на ферме, а также в 10-километровой зоне. В их числе - вакцинация животных, закрытие доступа к очагу заражения, введение запрета на вывоз животных, мяса и молока.

Режим чрезвычайной ситуации и карантин сняты по истечению 21 дня с момента выздоровления всех животных на ферме и нормализации эпизоотической обстановки.

На территории, где был выявлен очаг заболевания, будут введены ограничительные меры сроком на три года. Руководству сельхозпредприятия будет запрещен ввоз невакцинированных против оспы восприимчивых животных, а также вывоз восприимчивых животных за пределы угрожаемой зоны (за исключением вывоза на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты). Также в установленный срок будет организована иммунизация восприимчивых животных вакцинами против оспы.

ИСТОЧНИК KP.RU