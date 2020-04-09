Михаил Ведерников посетил завод «Псков-Полимер», где наладили производство медицинских масок

9 Апр 2020 2020-04-09T14:57:03+03:00

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Сегодня, 9 апреля, губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил завод «Псков-Полимер», в швейном цеху которого в сжатые сроки смогли начать производство дефицитных медицинских масок для нужно региона.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе региональной администрации, губернатор осмотрел производственные цеха предприятия. Часть завода работает над выполнением федерального заказа, часть перенастроена под выпуск масок. Глава региона оценил качество восьми видов СИЗ, которые изготовлены на производстве.

Руководитель предприятия, депутат Псковского областного Собрания Юрий Сорокин рассказал, что изготовление гигиенических масок развернуто с этой недели. Сотрудники хорошо осваивают пошив нового вида продукции. Планируется, что каждая швея будет производить около 300 — 400 масок за смену. По оценке Юрия Сорокина за апрель планируется произвести порядка 300 тысяч изделий.

Глава региона поинтересовался перспективами расширения производства. Юрий Сорокин подчеркнул, что при необходимости в пошив масок могут быть оперативно привлечены дополнительные специалисты. Также он поделился планами по приобретению специальной автоматической линии, на которой может быть изготовлено до 1,5 млн одноразовых масок в месяц. Михаил Ведерников намерения руководителя поддержал.

Особое внимание было уделено обсуждению перспектив выпуска медицинских костюмов и комбинезонов, которые в настоящее время востребованы медицинскими учреждениями. Руководитель предприятия заявил о готовности наладить выпуск этой продукции, представил материал и первые образцы операционных медицинских халатов, которые изготовлены специалистами «Псков-Полимера». В настоящее время предприятие направило документы на сертификацию продукции в Москву.

К наиболее острым вопросам руководитель предприятия отнес приобретение сырья. В настоящее время ткани достаточно для пошива только 100 противочумных костюмов. Необходимый материал найти проблематично.

Губернатор выразил готовность оказать содействие в вопросе поставки сырья, в том числе и через Минпромторг России. Глава региона заметил, что со сбытом проблем не будет, это чрезвычайно востребованная продукция. Ежемесячная потребность медиков региона — около 6,6 тыс костюмов.

Михаил Ведерников подчеркнул, что регионы Северо-Западного федерального округа будут налаживать межрегиональное взаимодействие для снабжения субъектов необходимыми средствами защиты. «Условно, например, чтобы Новгород выпускал маски в больших объемах — нам и себе, а мы тогда — можем сосредоточиться на костюмах. Обеспечим нашу потребность и поделимся с соседями. Тогда не будет дефицита ни того, ни другого», — заметил Глава региона и положительно оценил работу предприятия по перенастройке оборудования.

Напомним, в Псковской области 8 предприятий были перепрофилированы на выпуск средств индивидуальной защиты. Целый ряд компаний, в том числе и субъекты малого и среднего предпринимательства, рассматривают возможности для запуска производства востребованных СИЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU