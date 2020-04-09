Великолучанина будут судить за кражу из строительного вагончика имущества на 10 тысяч рублей

9 Апр 2020 2020-04-09T15:14:26+03:00

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Следственная часть следственного управления УМВД России по Псковской области направила в суд материалы уголовного дела по обвинению ранее судимого за кражу и грабеж великолучанина 1972 года рождения в краже.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, следствие установило, что днем 18 ноября 2019 года в Великих Луках обвиняемый через незапертую дверь проник внутрь строительного вагончика, стоявшего во дворе дома по улице Карла Либкнехта. Злоумышленник похитил оттуда принадлежащее гражданке имущество на общую сумму 10400 рублей.

Для раскрытия этого преступления и поиска подозреваемого полицейские допрашивали свидетелей, проводили выемки, а также запросили ряд судебных экспертиз. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Отметим, что за совершение данного преступления законодательством предусмотрено максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU