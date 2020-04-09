2020-04-09T15:31:39+03:00
Общество

Родители почти 14 тысяч детей Псковской области получат дополнительные пособия в качестве меры поддержки

Олег Томилин
Поделиться:
Впервые в истории сессия Псковского областного Собрания прошла в формате видеоконференции.Впервые в истории сессия Псковского областного Собрания прошла в формате видеоконференции.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ
Изменить размер текста:

Сегодня, 9 апреля, на внеочередной сессии депутаты областного Собрания приняли закон «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно».

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального парламента, нормативный правовой акт разработан в целях реализации Указа Президента РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». По инициативе партии «Единая Россия» подготовка и рассмотрение документа проходили в ускоренном режиме – в условиях пандемии коронавируса необходимо в кратчайшие сроки обеспечить малоимущие семьи с детьми дополнительным пособием.

Право на ежемесячную выплату получили семьи со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Псковской области за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.

В 2019 году размер прожиточного минимума на душу населения составлял 11 313 рублей, именно эта величина будет учитываться при определении права на получение данной меры социальной поддержки в 2020 году. Ещё одно обязательное условие для начисления выплаты – проживание ребёнка не территории области. Выплачиваться пособие будет с даты достижения ребенком возраста трёх лет, но не ранее 1 января 2020 года, и не позднее достижения ребёнком возраста восьми лет.

Прогнозная численность детей в регионе, на которых будут производиться выплаты в текущем году, составляет 13 тысяч 857 человек. Размер пособия привязан к величине прожиточного минимума для детей и составляет половину от этой суммы – исходя из установленных показателей, размер ежемесячной денежной выплаты в Псковской области составит 5 528,50 руб.

Большую часть затрат на дополнительную меру социальной поддержки покроет федеральный бюджет, что составит 99 %, а в абсолютных значениях – более 910 млн рублей.

Финансовые обязательства области при этом – около 9,2 млн рублей. Кроме того, регион возьмёт на себя расходы на доставку в размере 2 млн рублей.

Отметим, сегодняшнияя 43-я внеочередная сессия областного Собрания впервые в истории регионального парламента проводилась в режиме видеоконференцсвязи. Норма о возможности дистанционного проведения пленарных заседаний появилась в Регламенте областного Собрания депутатов в связи с пандемией коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Псковской области снижена стоимость патента для 13 видов предпринимательской деятельности
Полицейские задержали грабителей металла в Великих Луках и Красногородском районе
Минимальные налоговые ставки для организаций туризма, общественного питания и гостиничного бизнеса установили в Псковской области
Родители почти 14 тысяч детей Псковской области получат дополнительные пособия в качестве меры поддержки
Великолучанина будут судить за кражу из строительного вагончика имущества на 10 тысяч рублей
Михаил Ведерников посетил завод «Псков-Полимер», где наладили производство медицинских масок
Губернатор Псковской области подписал указ об отмене карантина по оспе овец и коз в Порховском районе
Публичные слушания о разработке проекта ликвидации псковской свалки пройдут в ограниченном режиме
Еще 2 подтвержденных случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Псковской области
Пскович лишился 61 тысячи рублей, поверив представившемуся сотрудником банка мошеннику
Медики из Псковской инфекционной больницы показали журналистам, почему на встрече с губернатором были лишь в защитных масках
250 дошкольников продолжают посещать детсады в Пскове во время карантина
«Большинство отраслевых профсоюзов — за увольнение директора «Хилово»
В ночь на 16 апреля будет закрыт железнодорожный переезд на улице Советской Армии
C 11 апреля с 10 до 18 часов в Пскове будут проводить уличную дезинфекцию