Родители почти 14 тысяч детей Псковской области получат дополнительные пособия в качестве меры поддержки

9 Апр 2020 2020-04-09T15:31:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 9 апреля, на внеочередной сессии депутаты областного Собрания приняли закон «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно».

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального парламента, нормативный правовой акт разработан в целях реализации Указа Президента РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». По инициативе партии «Единая Россия» подготовка и рассмотрение документа проходили в ускоренном режиме – в условиях пандемии коронавируса необходимо в кратчайшие сроки обеспечить малоимущие семьи с детьми дополнительным пособием.

Право на ежемесячную выплату получили семьи со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Псковской области за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.

В 2019 году размер прожиточного минимума на душу населения составлял 11 313 рублей, именно эта величина будет учитываться при определении права на получение данной меры социальной поддержки в 2020 году. Ещё одно обязательное условие для начисления выплаты – проживание ребёнка не территории области. Выплачиваться пособие будет с даты достижения ребенком возраста трёх лет, но не ранее 1 января 2020 года, и не позднее достижения ребёнком возраста восьми лет.

Прогнозная численность детей в регионе, на которых будут производиться выплаты в текущем году, составляет 13 тысяч 857 человек. Размер пособия привязан к величине прожиточного минимума для детей и составляет половину от этой суммы – исходя из установленных показателей, размер ежемесячной денежной выплаты в Псковской области составит 5 528,50 руб.

Большую часть затрат на дополнительную меру социальной поддержки покроет федеральный бюджет, что составит 99 %, а в абсолютных значениях – более 910 млн рублей.

Финансовые обязательства области при этом – около 9,2 млн рублей. Кроме того, регион возьмёт на себя расходы на доставку в размере 2 млн рублей.

Отметим, сегодняшнияя 43-я внеочередная сессия областного Собрания впервые в истории регионального парламента проводилась в режиме видеоконференцсвязи. Норма о возможности дистанционного проведения пленарных заседаний появилась в Регламенте областного Собрания депутатов в связи с пандемией коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU