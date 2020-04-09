Минимальные налоговые ставки для организаций туризма, общественного питания и гостиничного бизнеса установили в Псковской области
Сегодня, 9 апреля, на внеочередной сессии Псковского областного Собрания депутаты внесли изменения в закон «О ставках налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения», устанавливающие минимально возможные налоговые ставки для ряда субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших в связи с введением ограничительных мер в условиях пандемии коронавируса.
Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального парламента, воспользоваться правом на льготное налогообложение по упрощённой системе смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере туризма, общественного питания (за исключением подачи напитков), предоставления мест для временного проживания, культуры, организации досуга и развлечений, физкультуры и спорта, дополнительного образования детей и взрослых, организации конференций и выставок, бытовых услуг, в том числе, ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты.
Налог на доходы для перечисленных категорий налогоплательщиков снижен с 6 % до 1 % – это минимальный показатель, установленный Налоговым кодексом РФ.
По объекту налогообложения «доходы за вычетом расходов» также установлена минимальная ставка, в зависимости от вида деятельности она уменьшена в два и в три раза. Так, в сфере туризма налоговая ставка понизилась с 10 % до 5 %, для других направлений – с 15 % до 5 %.
Прогнозная сумма недопоступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за 2020 год в областной и местные бюджеты оставит около 43,7 млн рублей.
Закон о дополнительных мерах поддержки для малого и среднего бизнеса принят депутатами единогласно.
Добавим, 43-я внеочередная сессия областного Собрания впервые в истории регионального парламента проходит в режиме видеоконференцсвязи. Норма о возможности дистанционного проведения пленарных заседаний появилась в Регламенте областного Собрания депутатов в связи с пандемией коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU