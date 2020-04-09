2020-04-09T16:00:56+03:00
Происшествия

Полицейские задержали грабителей металла в Великих Луках и Красногородском районе

Олег Томилин
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Сотрудники полиции задержали нескольких подозреваемых в кражах металла и металлических изделий на территории Псковской области.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, в Великих Луках в период с 7 по 8 апреля с территории организации по улице Малышева был похищен лом черного металла общей массой 400 килограммов. Полицейские оперативно установили подозреваемых: ими оказались безработный великолучанин, 2000 года рождения, и учащийся великолукского колледжа, 2001 года рождения. Они уже дали признательные показания. Похищенное у задержанных изъято. Возбуждено уголовное дело.

В деревне Саурово Красногородского района 8 апреля из подсобного помещения местного учреждения были похищены металлические изделия массой 234 килограмма. Злоумышленник проник в помещение, сорвав навесной замок. Причиненный ущерб устанавливается. В этой краже подозревается местный житель 2002 года рождения. Молодой человек дал признательные показания. Похищенное обнаружено и изъято. В настоящее время проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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