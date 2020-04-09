В Псковской области снижена стоимость патента для 13 видов предпринимательской деятельности

9 Апр 2020 2020-04-09T16:08:20+03:00

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Для индивидуальных предпринимателей, пострадавших от приостановки работы в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией, в Псковской области снизили стоимость патента. Соответствующий нормативный правовой акт, инициированный губернатором Михаилом Ведерниковым, сегодня, 9 апреля, приняли депутаты Псковского областного Собрания.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального парламента, нормы закона «О внесении изменений в статью 2 Закона Псковской области «О патентной системе налогообложения» распространяются на 13 видов деятельности.

Уменьшение на 90 % потенциально возможного годового дохода предусмотрено для индивидуальных предпринимателей, чья деятельность связана с услугами общественного питания, оказываемых в залах обслуживания площадью не более 50 квадратных метров или без залов для посетителей, для тех, кто занят ремонтом и техническим обслуживанием бытовой техники, часов, компьютеров и коммуникационного оборудования, мебели, ювелирных изделий и бижутерии, ремонтом и изготовлением металлоизделий, ремонтом и пошивом швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, трикотажных изделий, а также ремонтом, чисткой, окраской и пошивом обуви.

Кроме того, стоимость патента уменьшится для предпринимателей, оказывающих экскурсионные, парикмахерские и косметические услуги, услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству, ИП, занятых изготовлением и ремонтом металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц, а также химической чисткой, крашением и предоставляющих услуги прачечных.

По инициативе депутатов закон дополнен ещё одной нормой - не подлежит индексации размер потенциально возможного годового дохода для индивидуального предпринимателя, установленный на 2020 год, для патентов с датой начала действия не позже 1 апреля 2020 года.

На реализацию принятого закона дополнительных бюджетных средств не понадобится, однако местные бюджеты лишатся части своих доходов – прогнозная сумма налога, которая не поступит в бюджеты муниципалитетов в 2020 году в результате снижения потенциально возможного годового дохода, ориентировочно составит около 1,3 млн рублей.

Добавим, 43-я внеочередная сессия областного Собрания впервые в истории регионального парламента проводится в режиме видеоконференцсвязи. Норма о возможности дистанционного проведения пленарных заседаний появилась в Регламенте областного Собрания депутатов в связи с пандемией коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU