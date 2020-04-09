Администрация области поможет подрядчику по реконструкции «Машиностроителя» заместить уехавших из-за коронавируса рабочих

9 Апр 2020 2020-04-09T17:24:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 9 апреля, губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочей поездки по объектам реконструкции и дорожного строительства в Пскове посетил строительную площадку на стадионе «Машиностроитель».

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе региональной администрации, губернатор вместе с представителями подрядной организации, вице-губернатором по строительству и ЖКХ Василием Осиповым, а также председателем регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергеем Граховым осмотрел административное здание, которое возводится на территории спортивного комплекса. Там уже завершены все работы по фасаду и проводится внутренняя отделка здания.

На реконструируемом стадионе «Машиностроитель»Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

«Еще осталась установка алюминиевых витражей, потому что поставки были временно приостановлены из-за ситуации с распространением COVID-19», — подчеркнул представитель подрядной организации, добавив, что поставки уже возобновлены по всему ассортименту стройматериалов.

Глава региона поднялся на одну из трибун стадиона, где вместе с участниками рабочего визита изучил график проведения работ. Подрядчик отметил, что на объекте сейчас работает порядка 120 человек, что меньше необходимого количества. Нехватка рабочих рук связана с распространением коронавирусной инфекции и принятых ограничительных мерах: «Некоторые люди уехали, несмотря на своевременную работу по информированию о продолжении строительных работ», — сказал Василий Осипов.

На реконструируемом стадионе «Машиностроитель»Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

Михаил Ведерников подчеркнул, что администрация Псковской области будет способствовать прибытию работников из других районов области и регионов страны, чтобы максимально наверстать график, прорабатывая данный вопрос с региональным УМВД России. «Надо также проработать, чтобы условия проживания и работы соответствовали всем санитарно-эпидемиологическим нормам», — сказал губернатор.

Губернатор Михаил Ведерников на реконструируемом стадионе «Машиностроитель»Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

Дополнительно Михаил Ведерников отметил, что региональные власти продолжают работу по выделению из федерального бюджета порядка 70 млн рублей, необходимость в которых была обоснована экспертным заключением по доработанному проекту первой очереди реконструкции стадиона. «С вашей стороны необходимо максимально устранить отставания по всем элементам проекта», — обратился к представителям подрядной организации глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU