2020-04-09T17:47:57+03:00
Общество

Центр ГИМС Псковской области перешел на особый режим работы в связи с карантином

Олег Томилин
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В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 инспекторские подразделения Центра государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) ГУ МЧС России по Псковской области перешли на особый режим работы.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в ведомстве, в инспекторских подразделениях Центра временно — до особого распоряжения — прекращен прием граждан по личным вопросам.

Для предоставления информации и государственных услуг, оказываемых ГИМС, граждан просят обращаться по предварительной записи по телефону, электронной почте, либо с использованием возможностей Единого портала госуслуг.

Адреса, контактные телефоны, адреса электронной почты инспекторских подразделений:

Инспекторское отделение №1

г. Псков, Завеличенская наб., д.1а., тел. (8112) 56-90-73, otdelenie.gims@mail.ru

Зона ответственности: водные объекты на территории г. Пскова, Дедовичского, Дновского, Палкинского, Печорского, Порховского, Псковского и Стругокрасненского районов.

Инспекторское отделение № 2

г. Великие Луки, остров Дятлинка. Тел. (81153) 3-63-18, zagnetov@mail.ru

Зона ответственности: водные объекты на территории г. Великие Луки, Великолукского, Бежаницкого, Локнянского, Новосокольнического, Куньинского, Невельского, Усвятского, Пустошкинского районов.

Инспекторский участок №1

Гдовский район, Гдовская волость, д.Устье. Тел. (81131) 2-16-19. gims_gdov@bk.ru

Зона ответственности: водные объекты на территории Гдовского и Плюсского районов.

Инспекторский участок №2

г. Опочка, Лабораторный пер., д.6. Тел. (81138) 2-35-95. gims_opochka@mail.ru

Зона ответственности: водные объекты на территории Островского, Пыталовского, Пушкиногорского, Новоржевского, Опочецкого, Себежского, Красногородского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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