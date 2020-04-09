10 апреля в Псковской области ночью возможен дождь и мокрый снег
Изменить размер текста:
В пятницу, 10 апреля, на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, ночью возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональном ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Также в пятницу в регионе ожидается ветер северо-западных направлений со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура по области: ночью -3…+2 гр. С, днем +5…+10 гр. С. Атмосферное давление — низкое.
ИСТОЧНИК KP.RU