9 Апр 2020 2020-04-09T20:54:35+03:00

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Губернатор Михаил Ведерников записал видеообращение к жителям Псковской области по ситуации с распространением коронавируса.

Он сообщил, что сегодня, 9 апреля, Россия перешагнула печальный рубеж в 10 000 инфицированных, а число погибших выросло до 76 человек. При этом международная статистика вызывает еще большую тревогу. Поэтому, по словам главы региона, сейчас всем очень важно соблюдать ограничительные меры и ответственно, разумно относится к серьезности угрозы.

«Нам придётся жить в условиях пандемии. На улицах небезопасно. Не выходите из дома без крайней необходимости», - сказал в обращении Михаил Ведерников.

Посмотреть видеозапись обращения можно здесь >>>

Напомним, по данным на 9 апреля, в Псковской области насчитывается 16 пациентов с подтвержденным коронавирусом, 6 предположительно инфицированы, 2 скончались, а 5 выздоровели. На прошедшем заседании оперативного штаба губернатор заявил, что если граждане будут безответственно относится к карантину и устраивать уличные гуляния, дело может дойти до жестких ограничений, вплоть до закрытия парков, детских площадок и ограничения уличных перемещений.

ИСТОЧНИК KP.RU