Поддавшаяся на уловки мошенников великолучанка лишилась 61 тысячи рублей с банковской карты , поддавшейся на уловку незнакомца, списаны деньги.
Жительница Великих Лук 1969 года рождения 6 апреля лишилась денег в размере 61 тысяч рублей со своей банковской карты, так как поддалась на уловки телефонных мошенников.
Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, великолучанке позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что с банковской карты женщины злоумышленники пытаются снять деньги. Под предлогом предотвращения их несанкционированного списания злоумышленник обманным путем получил доступ к данным карты и похитил с неё 61 тысячу рублей.
Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.
В полиции напоминают, что подобный случай в регионе далеко не единичный. В этой связи полиция настоятельно рекомендует жителям области во избежание серьезных проблем быть в таких ситуациях предельно осмотрительными, внимательными и не поддаваться на ухищрения мошенников. Кроме того, своевременно сообщите о происходящем в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU