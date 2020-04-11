Поддавшаяся на уловки мошенников великолучанка лишилась 61 тысячи рублей с банковской карты , поддавшейся на уловку незнакомца, списаны деньги.

11 Апр 2020 2020-04-11T11:04:35+03:00

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Жительница Великих Лук 1969 года рождения 6 апреля лишилась денег в размере 61 тысяч рублей со своей банковской карты, так как поддалась на уловки телефонных мошенников.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, великолучанке позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что с банковской карты женщины злоумышленники пытаются снять деньги. Под предлогом предотвращения их несанкционированного списания злоумышленник обманным путем получил доступ к данным карты и похитил с неё 61 тысячу рублей.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

В полиции напоминают, что подобный случай в регионе далеко не единичный. В этой связи полиция настоятельно рекомендует жителям области во избежание серьезных проблем быть в таких ситуациях предельно осмотрительными, внимательными и не поддаваться на ухищрения мошенников. Кроме того, своевременно сообщите о происходящем в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU