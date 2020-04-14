2020-04-14T09:55:05+03:00
Общество

В ночь на 16 апреля закроют ж/д переезд на улице Советской Армии

Олег Томилин
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В связи с проведением ремонтных работ с 22:00 часов 15 апреля до 02:00 16 апреля будет закрыт для движения автотранспорта железнодорожный переезд 2 км станции «Псков - 2» на улице Советской Армии.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе муниципалитета, объезд в указанный период будет осуществляться по Крестовскому шоссе.

В Администрации города просят извинения за доставленные неудобства и просят учесть данную информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда. При движении обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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