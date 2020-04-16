У медсестры Островской районной больницы из Пыталовского района получен условно положительный тест на коронавирус
В Псковской области, возможно, появился еще один очаг заражения коронавирусной инфекцией, причем находится он в медучреждении. Во вторник, 14 апреля, поступили данные о том, что первый тест на COVID-19 у медсестры неврологического отделения Островской межрайонной больницы оказался положительным.
Об этом в группе медучреждения в соцсети «Вконтакте» сообщила гражданам главврач Ирина Богачева.
«Уважаемые жители Островского района, ГБУЗ «Островская МБ» ставит Вас в известность, что 14.04.2020 года в 17-00 получена информация об условно положительном тесте на COVID-19 у медсестры неврологического отделения Островской МБ. Медицинская сестра является жительницей Пыталовского района. Учреждением здравоохранения были предприняты противоэпидемиологические мероприятия. Взят контрольный тест у медсестры неврологического отделения, а также взяты тесты у всех контактных пациентов и работников Островской МБ. В настоящее время ждём результаты. Просим всех жителей сохранять спокойствие и оставаться дома», — написала главврач.
ИСТОЧНИК KP.RU