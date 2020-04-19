2020-04-19T18:43:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Заведующая пульмонологией псковского COVID-центра рассказывает в Инстаграме о борьбе с пандемией в Пскове

Олег Томилин
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Фото: instagram.com/dr.povtoreikoФото: instagram.com/dr.povtoreiko
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Врач-пульмонолог высшей категории Анастасия Повторейко, в конце декабря 2019 года назначенная заведующая пульмонологическим отделением Псковской городской больницы, перепрофилированной сейчас в городской COVID-центр для приема пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID 19, рассказывает в своем инстаграм-аккаунте о различных заболеваниях дыхательных путей и их профилактики, а также, что сейчас особенно актуально, о борьбе с пандемией в Пскове и «изнанке» работы медиков.

У Анастасии уже более 2000 подписчиков.

В одном из своих постов она напомнила, что с 10 апреля «Псковская городская больница» перепрофилирована в covid-центр. «Как мы ласково себя называем — «Коммуналка», — отметила врач [в таком названии обыгрывается расположение горбольницы на улице Коммунальной в Пскове и созвучность с названием поселка Коммунарка в составе Москвы, где находится ставшая известной на всю страну Городская клиническая больница № 40 города Москвы, перепрофилированная в основной столичный COVID центр — КП-Псков].

В своих постах и сторис Анастасия Повторейко делилась впечатлениями от визита в отделение губернатора Михаила Ведерникова, с благодарностью отзывалась на акции по поддержке медиков, и даже призвала коллег из других больниц ответственнее подходить к направлению к ним в специализированное учреждение пациентов с различными пневмониями.

«Мы принимаем пациентов только с внебольничными пневмониями, подозрением на covid-19, — писала пульмонолог. — Очень важно понимать всем, в т. ч. врачам других учреждений города: не нужно к нам присылать внутрибольничные пневмония и пневмонии, как осложнения других заболеваний, в частности декомпенсированную сердечную недостаточность и неврологические заболевания, параканкрозные пневмонии и туберкулёз!!! […] Таким больным в covid-центре не место! Не нужно подвергать чрезмерной опасности пациентов! Кроме этого, забудьте, про выражение «перестраховаться»!»

В одном из своих сторис Анастасия Повторейко привела конкретный пример неправильного направления пациента к ним в отделение, из-за чего он подвергся смертельной опасности: «Вот пример нерационального направления в covid-центр. Молодой мужчина, болен 3 месяца, похудел на 10 кг, постоянный субфебрилитет, кашель. Социально запущен. Доставлен из района с диагнозом «внебольничная пневмония»! Угадайте, что у пациента? Правильно, ТУБЕРКУЛЕЗ в фазе распада и обсеменения! И да, такому больному не хватало еще COVID-19».

Между тем гражданам она рекомендовала не замалчивать появление у них симптомов, характерных для коронавирусной инфекции, но и не паниковать: «Понятно, что вы не врачи, но есть чёткие показания для обращения к врачу! Не затягивайте при острой картине: чем быстрее мы начнём лечение, тем выше шансы вас спасти. И наоборот — не рискуйте жизнью, чтобы перестраховаться, имея банальный насморк».

ИСТОЧНИК KP.RU

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