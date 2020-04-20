Ночью в деревне Переслегино Великолукского района произошло смертельное ДТП

20 Апр 2020 2020-04-20T10:30:38+03:00

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Сегодня ночью, около 00:15, на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о ДТП, произошедшем на улице Центральной деревне Переслегино Великолукского района.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, водитель автомобиля Hyundai Elantra, мужчина 1979 года рождения, не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль врезался в дерево.

Сам водитель погиб на месте, а пассажир авто, житель деревни Переслегино 1989 года рождения, получил раны лица и переломы конечностей и был госпитализировать в городскую больницу Великих Лук.

ИСТОЧНИК KP.RU