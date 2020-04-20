С 30 апреля вырастет периодичность курсирования пригородных поездов на участке Псков – Дно
С 30 апреля по 15 октября 2020 года в соответствии с транспортным заказом Псковской области Северо-Западная пассажирская пригородная компания (СЗППК) увеличит периодичность курсирования пригородных поездов на участке Псков – Дно.
Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в комании, в указанный период поезда № 6659 и № 6660 будут курсировать 5 дней в неделю вместо 3-х. Поезда № 6659 Дно – Псков будут курсировать кроме понедельника и четверга, а поезда № 6660 Псков - Дно — кроме вторника и пятницы (с 2 мая 2020 года).
С изменениями и расписанием пригородных поездов граждане могут ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на сайте СЗППК ppk-piter.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU