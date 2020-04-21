2020-04-21T18:14:47+03:00
Общество

Из-за коронавируса партнерские роды в Псковском перинатальном центре прекращены, на выписку пускают только отцов

Олег Томилин
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В Псковском перинатальном центре приняты особые меры предосторожности в связи с пандемией COVID-19.В Псковском перинатальном центре приняты особые меры предосторожности в связи с пандемией COVID-19.
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Из-за пандемии коронавируса COVID-19 в Псковском перинатальным центре приняты дополнительные меры профилактики: отменены парнтерские роды, на выписку теперь пускают только отцов. Об этом сообщает «Псковское агентство информации» со ссылкой на главврача медучреждения Сергея Сукманюка.

«Такого, как было раньше, когда на выписку собиралась толпа народа с шариками, цветами и хлопушками, больше нет. Приходит только отец ребёнка, а партнёрские роды прекращены пока до 30 апреля. Возможно, ограничения продлятся», - сказал он.

При этом плановая госпитализация беременных теперь производится в конкретное время: если раньше женщины приходили ложиться в центр в определённый день утром, теперь в приёмном покое каждую из них ожидают в специально назначенный час, чтобы не допускать скученности. «Мы максимально разобщаем наших пациенток», - пояснил Сергей Сукманюк.

Кроме того, теперь в палатах беременные лежат максимум по 2 человека, еду им разносят по палатам (столовая, чтобы не допускать большого скопления людей и нарушения социальной дистанции закрыта). Наконец, «все исследования будущих мам производятся попалатно: в специально отведённое для каждой палаты время», - рассказал главврач.

Ограничен и плановый приём пациенток в женской консультации. Для беременных женщин, которым необходимо попасть в процедурный кабинет, организован отдельный вход, чтобы в регистратуре они не смешивались с остальными посетительницами консультации. «Мы постарались максимально сократить количество пациенток. Отменены и занятия в нашей Школе для беременных. Вся работа консультации организована так, чтобы не создавать толпу. Кроме того, все пациентки должны приходить на приём к врачу в масках и без сопровождающих», — добавил Сергей Сукманюк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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