Во время карантина в Пскове выросло количество заказов на доставку цветов

22 Апр 2020 2020-04-22T17:00:37+03:00

Изменить размер текста: A A

С момента введения в Псковской области ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 многие владельцы цветочных магазинов отмечают рост количества заказов на доставку цветов. Причем псковичи чаще стали заказывать цветы не к какому-то торжеству или дате, а просто так, сообщает «Псковское агентство информации» со ссылкой на владельцев цветочного бизнеса.

«Сейчас доставляем цветы чаще всего просто так, без повода, люди заказывают, чтобы порадовать какого-то человека, — рассказала владелица цветочного магазина «Фея» Регина Симинюк. – Также заказывают цветы ко дню рождения, юбилею, на рождение ребенка. Доставляем и шары, сувениры и, конечно же, хорошее настроение! Все как положено – в маске и перчатках».

Похожая ситуация и у цветочного салона Kolibriflowers: там также отмечают рост количества заказов. «Псковичи заказывают подарки и цветы активно, активнее, чем обычно, мы на доставке с утра до вечера, - заметила Ольга Перог, руководитель, декоратор и идейный вдохновитель фирмы по доставке цветов Kolibriflowers. - Люди свой праздник даже один на один хотят праздновать хотя бы с цветами и шарами. Поздравляют мам, бабушек, подруг, много выписок из роддома».

В свою очередь владелица цветочной мастерской LoftDecor Валерия Батакова заметила, что цветы заказывают не только кому-то, но и для украшения собственного дома в период самоизоляции: «Помимо подарочных букетов мы еще составляем цветы для дома – некоторые заказывают цветы себе, чтобы у них дома было более уютно. С учетом того, что в гости сейчас не сходишь, доставка цветов остается очень актуальной».

ИСТОЧНИК KP.RU