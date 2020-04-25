В Псковской области число зараженных коронавирусом превысило порог в 100 человек, умер еще один

25 Апр 2020 2020-04-25T14:00:27+03:00

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Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области за минувшие сутки перевалило психологический порог в 100 человек: на утро субботы, 25 апреля, в Псковской области насчитывается уже 110 пациентов с коронавирусом (+17 за сутки, при этом днем ранее суточный прирост составлял +20).

При этом пациентов с подозрением на коронавирус в регионе сейчас нет.

Также за минувшие сутки еще один человек с подтвержденным коронавирусом умер (общее число достигло 8, накануне была зарегистрирована еще одна смерть), а 3 — выздоровели (общее число достигло 12).

За все время пандемии в регионе провели 7202 теста на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU