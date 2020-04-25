2020-04-25T14:00:27+03:00
Коронавирус Covid-19

В Псковской области число зараженных коронавирусом превысило порог в 100 человек, умер еще один

Олег Томилин
Поделиться:
Пандемия в Псковской области набирает обороты.Пандемия в Псковской области набирает обороты.
Изменить размер текста:

Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области за минувшие сутки перевалило психологический порог в 100 человек: на утро субботы, 25 апреля, в Псковской области насчитывается уже 110 пациентов с коронавирусом (+17 за сутки, при этом днем ранее суточный прирост составлял +20).

При этом пациентов с подозрением на коронавирус в регионе сейчас нет.

Также за минувшие сутки еще один человек с подтвержденным коронавирусом умер (общее число достигло 8, накануне была зарегистрирована еще одна смерть), а 3 — выздоровели (общее число достигло 12).

За все время пандемии в регионе провели 7202 теста на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор поручил провести проектные работы по реконструкции школ и больниц в 4-х приграничных районах в 2020 году
В Острове женщина убила гостя 87 ударами ножа
В Новосокольниках из-за завоза коронавирусных гастарбайтеров выявлено еще 9 случаев заражения COVID-19
В Псковской области число зараженных коронавирусом превысило порог в 100 человек, умер еще один
Жителя Пыталово снова будут судить за пьяную езду
Велосипедист попал под колеса автомобиля в новосокольнической деревне
Более 20 тысяч масок передали в медучреждения Пскова и Великих Лук «единороссы»
25 апреля в Псковской области ночью ожидается небольшой дождь, днем до +10 тепла
14 телефонов и 20 сим-карт не дали передать заключенным в идрицкой колонии ИК-3 оперативники
В Себежском районе пограничники нашли в грузовике более 800 контрабандных пачек сигарет
Главный санврач Псковской области предложил запретить продавать фрукты и овощи по принципу самообслуживания
Главный федеральный инспектор в Псковской области потребовал жесткого разбирательства в связи с массовым завозом в Новосокольники коронавирусных рабочих-гастарбайтеров
До середины мая ограничительные меры в Псковской области сохранятся, а контроль за их соблюдением ужесточат
Проект экотехнопарка для Псковской области планируют презентовать уже в начале мая
Для удобства посетителей оплату пошлин начали принимать во всех отделах МФЦ в Псковской области