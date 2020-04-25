В Острове женщина убила гостя 87 ударами ножа

25 Апр 2020 2020-04-25T15:03:36+03:00

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В пятницу, 24 апреля, в правоохранительные органы поступило сообщение о произошедшем в одной из квартир города Острова убийстве. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в СУ СК РФ по Псковской области, на месте происшествия было обнаружено тело мужчины с не менее чем 87 ножевыми ранениями.

В качестве подозреваемой задержана хозяйка квартиры. По версии следствия, ночью 24 апреля между ней и ее гостем произошла ссора, в ходе которой женщина схватила нож и буквально десятки раз ударила им мужчину. От полученных травм он скончался на месте.

По данному факту Островским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Подозреваемой уже предъявлено обвинение, по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU