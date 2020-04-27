2020-04-27T16:44:49+03:00
Происшествия

Жительницы Печорского и Псковского районов лишились из-за действий мошенников 370 и 211 тысяч рублей

Олег Томилин
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Очередные случаи телефонного мошенничества зафиксированы в Псковской области.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, 24 апреля 39-летней жительнице Печорского района позвонил неизвестный, который представился менеджером банка. Он заявил, что злоумышленники с использованием мобильного приложения пытаются завладеть ее денежными средствами и, под предлогом предотвращения их несанкционированного списания, обманным путем похитил с банковских карт гражданки 370 тысяч рублей. В аналогичной ситуации 23 апреля жительница Псковского района, 1972 года рождения, лишилась 211 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, ведутся расследования.

А 25-летний житель Пскова лишился 18 тысяч рублей, поддавшись на обман злоумышленника, который под предлогом продажи бесконтактных медицинских термометров на сайте совершил с банковской карты 25-летнего псковича хищение более 18 тысяч рублей. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.

26 апреля псковская пенсионерка 1955 года рождения в социальной сети получила сообщение от имени ее знакомой с предложением использовать возможность для получения бонусов от одного из банков. Пенсионерка поддалась на эту уловку, и в результате с ее банковской карты было снято свыше 10 тысяч рублей. Судя по всему, аккаунт знакомой оказался взломан. Ведется следствие.

Поддались на уловки мошенников и несколько молодых людей. Так 20-летний житель Печорского района сообщил в полицию, что 24 апреля неизвестный под предлогом выигрыша бонусных баллов похитил с его банковской карты 70 тысяч рублей, а в Островском районе 22-летний молодой человек стал жертвой другого мошенника, который под предлогом продажи игровой приставки через интернет-сайт прибрал к рукам его деньги в сумме около 14 тысяч рублей. По этим фактам проводятся проверки.

В итоге, за последние дни 7 жителей Пскова, Великих Лук, Печорского, Островского, Псковского районов в результате действий мошенников не досчитались в общей сложности более 700 тысяч рублей.

В связи с этим полиция напоминает гражданам о мерах предосторожности, которые необходимо соблюдать при контактах с неизвестными лицами в интернете или по телефону: ни в коем случае нельзя предоставлять им сведения персонального характера или реквизиты банковских карт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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