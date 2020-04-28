2020-04-28T19:17:12+03:00
Общество

У школьников из Псковской области есть возможность выиграть по 200 тысяч и 1 млн рублей в конкурсе «Большая перемена»

Олег Томилин
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Школьники из Псковской области могут принять участие во всероссийском онлайн-конкурсе «Большая перемена» и выигрывать множество призов, в том числе гранты на обучение в размере 200 тысяч и 1 млн рублей.

Как сообщается на сайте конкурса, он предназначен для 8-10 классников (подростков в возрасте от 14 до 17 лет), но проходить тесты на платформе и участвовать в конкурсах в сообществе «Вконтакте» и получать призы могут школьники любого возраста.

Состязания, в которых будут соревноваться школьники, включают 9 направлений: новые медиа («Расскажи о главном!»), искусство и творчество («Я творю!»), экология («Сохраняй природу!»), среда обитания («Меняй мир вокруг!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), наука и технологии («Создавай будущее!»), добро («Делай добро!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), историческая память («Помни!»).

Участников ждут опросы, мотивационные задания, работа с кейсами, а также очные соревнования. При этом в финал пройдут только 1 200 человек со всей России. При этом для 300 победителей в каждой из категорий предусмотрены призы в виде крупных грантов на обучение — по 1 млн рублей для 10-классников и до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз, а для учеников 8-9 классов - по 200 тысяч рублей (и для всех финалистов - путевки в Артек).

Кроме того, предусмотрены поощрения и для 20 лучших школ по результатам конкурса — они смогут получить финансовую поддержку на развитие по 2 млн рублей.

Зарегистрироваться для участие в конкурсе «Большая перемена» можно до 23 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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