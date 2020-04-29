2020-04-29T09:40:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще двое коронавирусных пациентов умерли в Псковской области

За сутки добавилось 7 новых зараженных, 1 пациент выздоровел
Олег Томилин
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В Псковской области с момента начала пандемии уже у 149 пациентов был подтвержден коронавирус.В Псковской области с момента начала пандемии уже у 149 пациентов был подтвержден коронавирус.
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За минувшие сутки, 28 апреля, в Псковской области умерли еще двое коронавирусных пациентов: общее число погибших с подтвержденным диагнозом COVID-19 достигло 11, сообщили в своем инстаграм-аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

При этом он подчеркнул, что непосредственной причиной смерти этих двух погибших были болезни сердца и инсульты, а коронавирус был сопутствующим диагнозом.

Также глава региона сообщил, что «пошла вверх динамика по числу выздоровевших» — еще один пациент с COVID-19 выписывается из больницы после успешного лечения, общее число выздоровевших достигло 15.

«Болезнь непростая, и от момента поступления в больницу до полной победы над инфекцией (это не только отсутствие симптомов, но и отрицательные тесты на присутствие коронавируса) проходит в среднем 15-20 дней», — пояснил Михаил Ведерников.

Наконец, он сообщил, что за сутки в регионе прибавилось еще 7 зараженных, общая цифра достигла 149.

«Цифры предсказуемо растут, но динамика по-прежнему контролируемая, — отметил губернатор. — Непростая ситуация в Островском районе, однако объявленный в больнице карантин и все последующие профилактические меры были проведены вовремя и в полном объёме. Круглосуточно держим руку на пульсе. В Новосокольническом районе случаи по заболевшим вне группы строителей отсутствуют. Не зарегистрировано ни одного случая заболевания в Палкинском, Порховском, Дновском, Усвятском, Куньинском, Локнянском районах».

Статистика распространения пандемии коронавируса в муниципалитетах Псковской области на утро 29 апреля выглядит так:

Псков – 50 Новосокольнический район — 20 Островский район – 16 Великие Луки – 14 Псковский район – 9 Гдовский район – 7 Дедовичский район – 5 Пустошкинский район – 4 Красногородский район – 3 Невельский район - 3 Новоржевский район – 3 Печорский район – 3 Струго-Красненский район – 3 Опочецкий район – 2 Пыталовский район – 2 Бежаницкий район - 1 Великолукский район – 1 Плюсский район – 1 Пушкиногорский район - 1 Себежский район – 1

ИСТОЧНИК KP.RU

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