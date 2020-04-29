2020-04-29T17:14:12+03:00
Экономика

Псковские депутаты снизили ставку налога для наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

Олег Томилин
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Псковские депутаты утвердили предложенный администрацией областного центра пакет мер поддержки бизнеса.Псковские депутаты утвердили предложенный администрацией областного центра пакет мер поддержки бизнеса.
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Сегодня, 29 апреля, депутаты Псковской городской Думы утвердили перечень первоочередных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, оказавшихся в зоне риска в связи с осуществлением мер по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе муниципалитета, для гостиниц, предприятий сферы туризма и общепита, бытовых услуг, организаций культуры и досуга будут уменьшены ставки налогов, которые администрирует муниципальный бюджет. Пострадавшие предприниматели будут платить по льготному коэффициенту, который будет рассчитан для каждой организации индивидуально. При этом решение о льготе распространяется на правоотношения с 1 января 2020 года.

Также на сессии депутаты внесли изменения в Постановление ПГД «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности». Значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2д, применяемого для исчисления единого налога на вмененный доход для налогоплательщиков указанной категории, снижено в 2 раза.

Наконец, парламентарии на 90% уменьшили арендную плату за муниципальные помещения (кроме жилых) в период с 1 апреля по 30 июня.

Все эти меры были разработаны в рамках исполнения указа Губернатора Псковской области от 19 марта 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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