В Псковской области теперь могут появиться приёмные семьи для пожилых и инвалидов

30 Апр 2020 2020-04-30T12:47:08+03:00

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Теперь в Псковской области могут появиться приёмные семьи не только для детей-сирот, но и для одиноких пенсионеров и инвалидов. Соответствующий закон приняли сегодня, 30 апреля, депутаты Псковского областного Собрания.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального парламента, в приемную семью могут быть приняты дееспособные одинокие или одиноко проживающие пенсионеры (женщине в возрасте от 55 лет, мужчины – от 60 лет) и инвалиды, нуждающиеся в социальной помощи из-за невозможности обслуживать себя самостоятельно.

Создание приемной семьи будет осуществляться на договорных отношениях. В договоре, одной из сторон которого, помимо граждан, в обязательном порядке будет выступать организация социального обслуживания, прописывается срок создания приёмной семьи, место проживания и условия осуществления ухода, а также порядок осуществления контроля за соблюдением условий договора о приемной семье.

Гражданину, взявшему на себя обязанности по уходу за нуждающимся в помощи пенсионером или инвалидом, полагается денежное вознаграждение в размере 50 % регионального прожиточного минимума, что на сегодняшний день равняется 5592,5 рублей.

Спрос на подобную форму ухода за пожилыми в регионе уже есть. По данным областного комитета по социальной защите в 2020 году в Псковской области планируется организовать по одной приемной семье в десяти муниципальных образованиях.

Добавим, введение в регионе новой формы жизнеустройства и социальной поддержки людей старшего поколения и инвалидов осуществляется в рамках пилотного проекта по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами – Псковская область входит в число 6-ти субъектов РФ, где реализуется этот проект.

ИСТОЧНИК KP.RU