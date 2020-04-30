2020-04-30T13:24:41+03:00
Экономика

Для псковского малого и среднего бизнеса ввели дополнительные налоговые льготы на 2020 год

Олег Томилин
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Сегодня, 30 апреля, на сессии Псковского областного Собрания депутаты установили дополнительные региональные налоговые льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших от введения ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. Соответствующие изменения внесены в областной закон «О налоговых льготах на 2020 год», сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального парламента.

Меры поддержки вводятся для организаций, осуществляющих свою деятельность в отраслях экономики, оказавшихся в наибольшей зоне риска: торговле, общественном питании, гостиничном бизнесе, обрабатывающем производстве, ремонте автотранспорта, предоставлении образовательных и социальных услуг, деятельности в области здравоохранения, культуры, спорта, организаций досуга и развлечений.

Освобождены от уплаты налога на имущество организаций на 2020 год субъекты малого и среднего предпринимательства, в отношении объектов недвижимости, включённых в налоговую базу исходя из кадастровой стоимости, при осуществлении ими деятельности в пострадавших отраслях с использованием указанных объектов недвижимости.

Льгота по налогу на имущество установлена для арендодателей, сдающих нежилые помещения и здания, в случае снижения ими размера арендной платы не менее чем на 50 % и предоставления отсрочки платежей.

Предоставляется и льгота по транспортному налогу за текущий год организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам. Исключение сделано только для такси.

Кроме того, пониженная ставка по транспортному налогу установлена организациям с численностью работающих инвалидов более 50 % от общей численности работников, единственным учредителем которых являются всероссийские общественные организации инвалидов. Инициатором установления этой меры поддержки была депутат областного Собрания Марина Борисенкова – свои предложения парламентарий озвучила на заседании рабочей группы.

Прогнозная сумма выпадающих доходов от введения дополнительных налоговых льгот для субъектов малого и среднего предпринимательства превышает 100 млн рублей. По предварительным расчётам по транспортному налогу областной бюджет недополучит 7,1 млн рублей, потери по налогу на имущество организаций могут составить около 100 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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