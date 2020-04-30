2020-04-30T18:18:38+03:00
Происшествия

В Псковской области местная жительница задержана за попытку дать взятку таможенному инспектору за провоз 155 тысяч пачек сигарет

Олег Томилин
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Фото из аккаунта СУ СК РФ по Псковской области в Facebook.Фото из аккаунта СУ СК РФ по Псковской области в Facebook.
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В Псковской области задержана местная жительница, подозреваемая в даче взятки таможенному инспектору за контрабандный провоз табачных изделий, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном СУ СК РФ.

Следственное управление возбудило в отношении женщины уголовное дело по п. «б» ч.4 ст.291 УК РФ (дача взятки в крупном размере) по материалам оперативно-розыскной деятельности областного УФСБ России.

По версии следствия, 17 апреля 2020 года в Себеже подозреваемая передала таможенному инспектору взятку в национальной и иностранной валюте общим эквивалентом свыше 250 тысяч рублей за возможность осуществить контрабандный провоз 155,5 тысяч пачек сигарет на территорию Евросоюза.

В настоящее время партия табачных изделий, являвшаяся предметом взятки, обнаружена и изъята, а подозреваемая задержана в процессуальном порядке. Следователи совместно с оперативниками регионального управления ФСБ провели обыски в местах проживания подозреваемой. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Псковской области местная жительница задержана за попытку дать взятку таможенному инспектору за провоз 155 тысяч пачек сигарет
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