В Псковской области создадут единого оператора по поставке сжиженного газа населению

3 Май 2020 2020-05-03T22:25:32+03:00

Те муниципалитеты, которые откажутся работать с единым оператором по поставкам сжиженного газа, не смогут рассчитывать на поддержку области в вопросе обеспечения населения голубым топливом в баллонах.

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В Псковской области создадут единого оператора по поставке сжиженного газа для бытовых нужд населения, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе региональной администрации. Этому вопросу было посвящено прошедшее в воскресенье, 3 мая, совещание у губернатора Михаила Ведерникова с участием его заместителя по ЖКХ Василия Осипова, а также руководителей профильных комитетов и управлений региона, председателя ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» Валентины Понизовской и генерального директора ООО «Псковские коммунальные системы» Андрея Верховского.

Одним из наиболее актуальных вопросов по определению единого оператора является инвентаризация и диагностика газового оборудования, а также оформление бесхозяйных групповых резервуарных и баллонных установок в муниципальную собственность. Валентина Понизовская рассказала, что данная работа в районах области уже ведется.

Планируется, что впоследствии установки будут переданы на баланс единого оператора.

В качестве единого поставщика в настоящее время рассматривается компания «Псковские коммунальные системы», которая сейчас осуществляет бесперебойные поставки сжиженного углеводородного газа населению. Кроме того, с предприятием как с расчетно-кассовым центром работают 14 муниципальных образований. По начислению платежей за ТКО компания сотрудничает со всеми районами кроме Великолукского.

Генеральный директор ООО «Псковские коммунальные системы» Андрей Верховский попросил обеспечить технически исправное состояние передаваемого газового оборудования.

Василий Осипов, в свою очередь, предложил организовать работу по передаче газовых емкостей «Псковским коммунальным системам» только с теми муниципалитетами, которые полноценно сотрудничают с предприятием. Губернатор предложение поддержал.

«Либо мы договариваемся с районами, и они следуют нашим указаниям о действии в регионе единого оператора. Либо они полностью уходят в зону собственной ответственности», — подчеркнул Михаил Ведерников и поручил вице-губернатору Василию Осипову подготовить подробный план работ по переходу на единые поставки сжиженного газа, чтобы у всех заинтересованных сторон было понимание обязательств и сроков исполнения.

Районы, которые решат действовать в этом вопросе самостоятельно, также должны отчитаться о том, как они планируют построить свою работу, обратил внимание глава региона.

В ходе обсуждения также рассматривалась возможность расширения функционала оператора в части обеспечения населения баллонным газом, что является довольно перспективным и рентабельным направлением работы.

После детальной проработки всех вопросов к теме создания единого оператора сжиженного газа Глава региона предложил вернуться на совещании с главами муниципальных образований и городских округов.

ИСТОЧНИК KP.RU