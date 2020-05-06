2020-05-06T13:41:23+03:00
Происшествия

Прокуратура обнаружила в двух псковских колониях отсутствие доступной среды для инвалидов

Олег Томилин
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В двух псковских колониях — ИК-2 и ИК-3 УФСИН России — местная прокуратура по надзору за соблюдением законодательства в исправительных учреждениях выявила нарушения прав осужденных-инвалидов на доступную среду.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в областной прокуратуре, в указанных колониях ряд осужденных-инвалидов имеют заболевания опорно-двигательного аппарата, однако в нарушение требований федерального законодательства в ИК-3 конструкция пандуса у здания комнат длительных свиданий не обеспечивает его безопасное использование, отсутствуют опорные устройства. А в ИК-2 общежитие на участке колонии-поселения не оборудовано опорно-стационарными реабилитационными устройствами. Помещение уборной и душевой, а также их оснащение не соответствуют требованиям СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

В этой связи в адрес начальников исправительных учреждений внесены представления с требованием принять меры по устранению выявленных нарушений закона и наказания виновных.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты спецпрокуратурой на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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