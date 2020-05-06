Сотрудники ГАИ задержали в Псковской области пьяных водителей-рецедивистов на Audi, Москвиче-412 и мопеде

6 Май 2020 2020-05-06T16:55:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В ходе профилактических мероприятий, проведенных в первые майские дни в Псковской области дорожной полицией, были выявлены сразу несколько нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном УМВД.

Так, в Великих Луках вечером 1 мая по проспекту Гагарина на автомобиле Audi-100 следовал находившийся в нетрезвом состоянии горожанин 1985 года рождения. А в Пскове 1 мая около 23 часов на Ленинградском шоссе стражи порядка остановили для проверки Audi и обнаружили за рулем 39-летнюю псковичку с признаки алкогольного опьянения.

В деревне Захарино Новосокольнического района 1 мая управлявший автомашиной «Москвич-412» 19-летний местный житель тоже был в нетрезвом виде. А в Порховском районе 2 мая по дороге Порхов – Дно на мопеде ехал нетрезвый мужчина 1977 года рождения.

В деревне Дубровы Новоржевского района днем 3 мая полицейские остановили ВАЗ-2106, которой управлял пьяный житель Новоржевского района 1995 года рождения.

Кроме того, нетрезвые водители выявлены полицейскими также в Бежаницком и Псковском районах. По всем данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU