Более 600 тысяч рублей похитили у жителей Псковской области телефонные мошенники
Более 600 тысяч рублей не досчитались на своих банковских картах жители Псковской области, которые доверились телефонным мошенникам, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном УМВД.
По версии следствия, 48-летнему жителю Себежа позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка, и под предлогом предотвращения несанкционированного списания денег с банковской карты себежанина завладел принадлежащими ему денежными средствами на сумму более 360 тысяч рублей. В результате аналогичной мошеннической схемы жительница Дновского района 1988 года рождения лишилась со своей банковской карты 90 тысяч рублей. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.
Жертвами мнимых банковских сотрудников стали также жители Пскова, Великих Лук, Острова, Пыталовского и Псковского районов. Они потеряли в общей сложности 641 тысячу рублей. Ведется следствие.
В связи с этим полиция еще раз напоминает гражданам области о необходимости быть предельно осмотрительными при общении с незнакомцами, предлагающими свои «услуги» в интернете и по телефону. Главная их цель – под любыми предлогами прибрать к рукам сбережения доверчивых граждан.
ИСТОЧНИК KP.RU