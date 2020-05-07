Более 600 тысяч рублей похитили у жителей Псковской области телефонные мошенники

7 Май 2020 2020-05-07T11:32:09+03:00

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Более 600 тысяч рублей не досчитались на своих банковских картах жители Псковской области, которые доверились телефонным мошенникам, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном УМВД.

По версии следствия, 48-летнему жителю Себежа позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка, и под предлогом предотвращения несанкционированного списания денег с банковской карты себежанина завладел принадлежащими ему денежными средствами на сумму более 360 тысяч рублей. В результате аналогичной мошеннической схемы жительница Дновского района 1988 года рождения лишилась со своей банковской карты 90 тысяч рублей. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

Жертвами мнимых банковских сотрудников стали также жители Пскова, Великих Лук, Острова, Пыталовского и Псковского районов. Они потеряли в общей сложности 641 тысячу рублей. Ведется следствие.

В связи с этим полиция еще раз напоминает гражданам области о необходимости быть предельно осмотрительными при общении с незнакомцами, предлагающими свои «услуги» в интернете и по телефону. Главная их цель – под любыми предлогами прибрать к рукам сбережения доверчивых граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU