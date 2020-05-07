Всем заболевшим коронаврусом псковским медикам будет единовременно выплачиваться по 50 тысяч рублей

7 Май 2020 2020-05-07T18:08:20+03:00

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Всем медицинским сотрудникам Псковской области, которые в результате выполнения своих профессиональных обязанностей заболеют коронавирусной инфекцией COVID-19, единовременно будет выплачиваться по 50 000 рублей. Об этом сегодня, 7 мая, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе селекторного совещания с врачами.

Также в ходе совещания было объявлено, что теперь медики, которые работают с коронавирусными пациентами в инфекционном отделении регионального COVID-центра, развернутого на базе Псковской городской больницы, теперь после смены живут и отдыхают на базе отдыха «Раздолье». Ранее из-за карантина они были вынуждены жить в самом инфекционном отделении.

ИСТОЧНИК KP.RU