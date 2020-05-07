2020-05-07T18:08:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Всем заболевшим коронаврусом псковским медикам будет единовременно выплачиваться по 50 тысяч рублей

Олег Томилин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Всем медицинским сотрудникам Псковской области, которые в результате выполнения своих профессиональных обязанностей заболеют коронавирусной инфекцией COVID-19, единовременно будет выплачиваться по 50 000 рублей. Об этом сегодня, 7 мая, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе селекторного совещания с врачами.

Также в ходе совещания было объявлено, что теперь медики, которые работают с коронавирусными пациентами в инфекционном отделении регионального COVID-центра, развернутого на базе Псковской городской больницы, теперь после смены живут и отдыхают на базе отдыха «Раздолье». Ранее из-за карантина они были вынуждены жить в самом инфекционном отделении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Всем заболевшим коронаврусом псковским медикам будет единовременно выплачиваться по 50 тысяч рублей
Знания среднего и младшего медперсонала Псковской области о профилактике коронавируса недостаточны — главный инфекционист региона
Возле псковской поликлиники №3 в рамках ремонта дороги идет укладка выравнивающего слоя
За минувшую неделю в Псковской области инспекторы рыбохраны выявили 51 нарушение
В Гдовском районе поймали браконьера с 91 экземплярами рыбы и 19 сетями
Почти 2 млн личинок щуки выпустили в 2 озера Псковской области
В Пскове полиция задержала семейную пару и пресекла крупный канал распространения наркотиков
Начался ремонт дороги «Дно – Белошкино – Выскодь»
В Псковской области в 4 районах с 10 по 14 мая будут перекрывать дороги из-за тренировочных сборов раллийных команд
Освещение возле переходов и автобусных остановок установят в ряде населенных пунктов Псковского, Печорского и Палкинского районов
За 7 минувших дней в Псковской области 12 человек пострадали в ДТП
После жалобы в СМИ прокуратура обязала Псковскую городскую поликлинику оборудовать вход для инвалидов в офис врача общей практики
Директора мегафермы в Гдовском районе оштрафовали за загрязнение окружающей среды
До 15 июня в Псковской области продлен запрет движения на моторных плавсредствах
8 мая в Псковской области ожидается 17 градусов тепла и ветер до 10 метров в секунду
К 9 мая в Пскове установят 1378 флагов высадят 8660 цветов
Движение транспорта по Рижскому проспекту в Пскове до 11 мая будет осуществляться по одной полосе
В областные учреждения допобразования начались поставки нового оборудования и инвентаря
Порядка 43 млн рублей направят на освещение региональных дорог Псковской области в 2020 году по нацпроекту
В Великолукском районе полиция проводит расследование по факту незаконного отстрела лося
Более 600 тысяч рублей похитили у жителей Псковской области телефонные мошенники
У 5 дачников, приехавших в Псковскую область из Петербурга, уже выявили коронавирус